மக்களே.. 2வது அலை இன்னும் முடியலை... கடைகள் திறந்தாலும்.. உங்க உயிர் உங்க கையில்தான்!

Chennai

oi-Arivalagan ST

சென்னை: தமிழகத்தில் ஒரு வார காலத்திற்கு லாக்டவுன் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், தளர்வுகளையும் அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்த நேரத்தில் மக்களிடையே ஒரு விதமான "அப்பாடா தளர்வு அறிவிச்சுட்டாங்க" என்ற இயல்பு உணர்வு திரும்பியுள்ளதாக தெரிகிறது. இங்குதான் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்

தளர்வு என்பது நமது குறைந்தபட்ச வாழ்வாதாரத்திற்கான ஏற்பாடுதானே தவிர , இயல்பு நிலை திரும்பி விட்டதாக அர்த்தம் கிடையாது.

English summary

Though the Govt of Tamil Nadu has announced some relaxations, People should follow the corona Restrictions as usual till the disease is rooted out from the state.