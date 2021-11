பாலியல் வன்முறைக்கு நிரந்தர தீர்வு... சட்டங்கள் கடுமையாக வேண்டும் - விஜயகாந்த்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து நடைபெறும் பாலியல் வன்முறைகள் கண்டனத்துக்கு உரியது என்று கூறியுள்ள விஜயகாந்த், இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளி ஆசிரியர் கொடுத்த பாலியல் தொந்தரவினால் கோவையில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார். அந்த சோகம் மறைவதற்குள் கரூரில் இன்று ஒரு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அண்மையில் கோவை மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தின் வடு இன்னும் ஆறாத நிலையில் கரூரில் பள்ளி மாணவி ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

DMDK leader Vijayakanth has condemned the ongoing sexual violence against schoolgirls in Tamil Nadu and said laws should be tightened to find a permanent solution.