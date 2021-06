பெட்ரோல், டீசல் விலையில் இன்று மாற்றமில்லை.. நேற்றைய ரேட் தொடர்கிறது

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் நேற்றைய விலையில், பெட்ரோல் டீசல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கேற்ப இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. பெட்ரோல், டீசல் விலை தினம்தோறும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

கடந்த சில வாரங்களாக அதாவது 5 மாநில தேர்தல்கள் முடிந்த பிறகு, பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. பல மாநிலங்களில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 100 ரூபாயை தாண்டியுள்ளது.

மீண்டும் உயர்ந்தது பெட்ரோல், டீசல் விலை.. சென்னையில் இன்று ரேட் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் நேற்று பெட்ரோல், லிட்டர் 97.91 ரூபாய்க்கும், டீசல் லிட்டர் 92.04 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நேற்றைய விலையிலேயே மாற்றமின்றி நீடிக்கிறது.

விலை குறைப்பை வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தியும், இதில் மத்திய அரசு தலையிடுவதாக இல்லை என்பது மக்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

