இன்றும் உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை.. சேலத்தில் 1 லிட்டர் டீசல் விலை 100-ஐ தாண்டியது

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை கடந்த 21 நாட்களில் இன்று, 18வது முறையாக அதிகரித்துள்ளது. சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 30 காசுகள் உயர்ந்து 103.61 ரூபாய்க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு 33 காசுகள் உயர்ந்து 99.59 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப பெட்ரோல், டீசல் விலையை தினமும் எண்ணெய் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு மாற்றி அமைத்து வருகிறது.

கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து தொடர்ந்து பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிகரித்து வருகின்றனர். இதனால், நாட்டின் பெரும்பாலான நகரங்களில் பெட்ரோல் ரூ107க்கு அதிகமாகவும், டீசல் ரூ100க்கு அதிகமாகவும் விற்பனையாகிறது.

English summary

Petrol and diesel prices have risen for the 18th time in the last 21 days today. In Chennai today, petrol was sold at Rs 103.61 per liter, up 30 paise, and diesel at Rs 99.59 per liter, up 33 paise.