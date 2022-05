“பெருமையா பேசி 24 மணி நேரம் தாண்டல.. அதுக்குள்ள இப்படி” போலீசுக்கே இந்த நிலைமைன்னா - தினகரன் பொளேர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: போலீசார் மீதே இப்படி தாக்குதல் நடந்தால், பொதுமக்களின் நிலை என்ன ஆகும் என டி.டி.வி.தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் பெரியகுப்பத்தில் போலீசார் மீது கொள்ளையர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டுத் தப்பிச் சென்றனர்.

தி.மு.க ஆட்சியில் குற்றங்கள் குறைந்திருப்பதாக முதலமைச்சர் பெருமையாக பேசி 24 மணி நேரம் முடிவதற்குள்ளாகவே இப்படியொரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது என டிடிவி.தினகரன் சாடியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran has said that the petrol bombing incident within 24 hours of Chief Minister Stalin boasting that the crime rate is come down.