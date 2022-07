சென்னையின் நினைவுகள்! மறக்க முடியாத சென்னை பயணம்! பிரதமர் நரேந்திர மோடி நெகிழ்ந்து வெளியிட்ட வீடியோ!

Chennai

சென்னை : செஸ் ஒலிம்பியாட் மற்றும் சென்னை அண்ணா பல்கலைக் கழக பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு வந்து விட்டு திரும்பியுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சென்னை பயணம் மறக்க முடியாததாக இருந்ததாக வீடியோவினை ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னையின் நினைவுகள்! மறக்க முடியாத சென்னை பயணம்! பிரதமர் நரேந்திர மோடி

44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் தொடக்க விழா மற்றும் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டுநாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழகம் வந்திருந்தார்.

நேற்று அகமதாபாத் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான விமானம் மூலம் மாலை 4.45 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த பிரதமருக்கு விமான நிலையம் மட்டும் அவர் சென்ற வழிகளில் உற்சாக வரவேற்வு கொடுக்கப்பட்டது.

Prime Minister Narendra Modi, who has returned from the Chess Olympiad and Chennai Anna University Convocation, posted a video on Twitter saying that his trip to Chennai was unforgettable.