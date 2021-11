நீண்டகால கோரிக்கை.. உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழுக்கு அங்கீகாரம் எப்போது?.. டாக்டர் ராமதாஸ் கேள்வி!

Chennai

சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்ற அலுவல் மொழியாகத் தமிழை அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

இந்தியாவிலுள்ள உயர் நீதிமன்றங்களில் உள்ளூர் மொழிகளின் பயன்பாட்டை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதியரசர் என்.வி.இரமணா கேட்டுக் கொண்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.

PMK founder ramadoss has demanded that action be taken to declare Tamil as the official language of the Chennai High Court. He also said that the Tamil Nadu government should urge the central government in this regard