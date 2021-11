சீரியஸ் ஆகும் கோவை மாணவி தற்கொலை சம்பவம்! ராமதாஸ் ஆவேச அறிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கோவை ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள சின்மயா வித்யாலயா பள்ளியில் 12-ம் வகுப்பு படித்து வந்த 17 வயதுடைய மாணவி நேற்று முன்தினம் வீட்டில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

KN நேரு சாய்ஸ் எடுபடுமா..? யார் அந்த 5 பெண்கள்.. மேயர் பதவிக்கு முட்டி மோதும் முக்கிய தலைகள்

சின்மயா வித்யாலயா பள்ளியில் இயற்பியல் ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் மிதுன் சக்ரவர்த்தி என்பவர் மாணவிக்கு தொடர்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்துள்ளார். இதன் காரணமாகவே மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.

English summary

PMK founder ramadoss has demanded the arrest of all those involved in the Coimbatore student suicide case. He said it was reprehensible that only one teacher had committed such a despicable act