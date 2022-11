குவைத்தில் தமிழக பொறியாளர்கள் 5,000 பேர் வேலை இழக்கும் ஆபத்து! மத்திய அரசை தலையிடக் கோரும் ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: குவைத்தில் தமிழக பொறியாளர்கள் 5,000 பேர் உட்பட 12,000 இந்திய பொறியாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.

மத்திய அரசு உடனடியாக இதில் தலையிட்டு குவைத்தில் பணியாற்றி வரும் தமிழகம் உட்பட இந்திய பொறியாளர்களின் விசா நடைமுறைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனக் கேட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

100 மருத்துவக் கல்லூரிகள்.. மத்திய அரசின் “மெகா” திட்டம்! தமிழ்நாட்டுக்கு 7 கேட்கும் ராமதாஸ்

English summary

12,000 Indian engineers, including 5,000 engineers from Tamil Nadu, are at risk of losing their jobs in Kuwait, said Ramadoss, the founder of Pmk.