ஓஹோ.. திமுகவுடன் நெருங்கிய தேமுதிக.. சட்டென அதிமுக கூட்டணியை முறித்த பாமக

சென்னை: திமுகவுடன் விஜயகாந்த்தின் தேமுதிக நெருக்கம் காட்டி வரும் நிலையில், அதற்கு முன்பாக கூட்டணிக்கான சிக்னலை பாமக தரப்பு கொடுத்து விட்டது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு விட்டன. இன்று வேட்புமனுத்தாக்கல் தொடங்கிவிட்டது. இதில் 7 மாவட்டங்கள் வட தமிழகத்தில் அமைந்துள்ளன.

இங்கு வன்னியர்கள் கணிசமாக இருப்பதால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தயவு அதிமுகவுக்கு தேவைப்பட்டது. இந்த நிலையில்தான் கூட்டணியிலிருந்து பிரிந்து கொள்வதாக அறிவித்துள்ளது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி.

English summary

Political observers say that the PMK has already given the signal for an alliance with DMK as Vijayakanth's DMDK is closing towards DMK.