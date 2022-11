செதில் செதிலாக உடைந்த "மெகா கூட்டணி".. விழிக்கும் முன் கலைந்த கனவு.. எடப்பாடிக்கு பாமக வைத்த செக்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக மெகா கூட்டணி அமைக்க போகிறது என்று எப்போது எடப்பாடி சொன்னாரோ.. அப்போதில் இருந்துதான் வரிசையாக அதிமுகவிடம் இருந்து முக்கிய கட்சிகள் பல விலகி செல்ல தொடங்கி உள்ளன. அதிமுக கூட்டணி வேண்டாம் என்று அடுத்தடுத்து முக்கிய கட்சிகள் சொன்ன நிலையில்.. எடப்பாடி பழனிசாமி மெகா கூட்டணியை எப்படி உருவாக்குவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கடந்த லோக்சபா தேர்தலுக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிமுக மெகா கூட்டணி அமைத்து இருந்தது. அதிமுக + பாஜக + பாமக + தேமுதிக இணைந்து லோக்சபா தேர்தலை சந்தித்தன. ஆனால் சட்டசபை தேர்தலின் போதே இந்த கூட்டணி உடைந்தது. தேமுதிக வெளியேறி அமமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தது.

சூரிய ஒளியில் கரையும் ஐஸ் கட்டி போல ஊரக உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அதிமுக கூட்டணி மேலும் கரைந்தது. பாமக முதலில் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது. அதன்பின் நயினார் நாகேந்திரன் எடப்பாடி - ஓ பன்னீர்செல்வத்தை விமர்சனம் செய்ததால் பாஜக - அதிமுக கூட்டணியும் உடைந்தது!

அதிகாரபூர்வமாக இன்று அதிமுகவின் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் - சிங்கிள்!

பேருக்குதான் எடப்பாடி பொதுச் செயலாளர்.. ஆனால்.. டெல்லியில் சட்டரீதியாக வைக்கப்பட்ட செக்

English summary

PMK is not ready for the alliance with AIADMK: Edappadi mega team-up is not shaping up anytime soon.