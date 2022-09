வெட்கப்பட வேண்டியது.. தமிழக அரசு தான் பொறுப்பேற்கனும்! பாமக அன்புமணி ராமதாஸுக்கு வந்த கோபம்?

Chennai

சென்னை : நீட் தேர்வில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 80% தோல்வியடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் இதற்கு அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," மருத்துவப் படிப்புக்கான நீட் தேர்வில் தமிழ்நாட்டின் தேர்ச்சி விகிதம் கணிசமாக குறைந்திருப்பது வருத்தமளிக்கிறது.

குறிப்பாக இத்தேர்வில் பங்கேற்ற அரசு பள்ளி மாணவர்களில் 80 விழுக்காட்டினர் தோல்வியடைந்திருப்பது வேதனையளிக்கிறது. மருத்துவப் படிப்பில் சேரும் அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும், நீட்டில் வெல்லும் அளவுக்கு கூட அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தயார்படுத்தப்படாதது கண்டிக்கத்தக்கது.

