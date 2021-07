தென்னாப்பிரிக்க கலவரம்.. தமிழர்களை குறிவைத்து தாக்குகிறார்கள்.. உடனடி ஆக்ஷன் தேவை.. அன்புமணி ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை: தென்னாப்பிரிக்கக் கலவரத்தில் தமிழர்கள் குறி வைத்துத் தாக்கப்படுவதாகவும் அவர்களைக் காக்க மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தென் ஆப்பிரிக்காவில் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு முதல் 2018 வரை அதிபராக இருந்தவர் ஜேக்கப் ஜூமா. இவர் ஆட்சியில் மிகப் பெரியளவில் ஊழல் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக நடைபெற்ற வழக்கில் ஜேக்கப் ஜூமா ஆஜராகவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்காக அவருக்கு 15 மாத சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

PMK leader Anbumani Ramadoss's latest statement on South Africa riots. he demanded center should take immediate action to ensure the safety of Tamilians in South Africa.