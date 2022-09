முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே.. காப்பாற்ற வேண்டும்! முக்கிய கோரிக்கை விடுக்கும் அன்புமணி! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் மழை பெய்து வரும் நிலையில், தலைநகரான சென்னையில் மழைநீர் கால்வாய் பணிகள் மந்தமாக நடப்பதாகவும், வெள்ள ஆபத்தை தடுக்க விரைவுபடுத்துங்கள் என பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி இராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," சென்னையில் வெள்ள ஆபத்தை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் பல்வேறு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழைநீர் கால்வாய் பணிகள் திட்டமிடப்பட்டதை விட மிகவும் மந்தமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த பணிகள் விரைவுபடுத்தப்படாவிட்டால், எந்த நோக்கத்திற்காக இந்தப் பணிகள் பல நூறு கோடி செலவில் தொடங்கப்பட்டனவோ, அந்த நோக்கமே நிறைவேறாமல் போய்விடக்கூடிய ஆபத்து உள்ளது.

English summary

While it is raining all over Tamil Nadu, the rainwater canal work in the capital Chennai is slow and speed up to prevent flood risk pmk President Anbumani Ramadoss urge tn government