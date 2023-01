அதே தான்.. ஞாபகம் இருக்கா? சித்திரை முழுநிலவு விழா.. கட்சியினரை உற்சாகப்படுத்த அன்புமணியின் திட்டம்!

Chennai

சென்னை : நாடாளுமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் யூகங்களை வகுத்து வரும் நிலையில் பாட்டாளிகளை உற்சாகப்படுத்த 'சித்திரை முழு நிலவு பெருவிழாவை' மீண்டும் நடத்த அன்புமணி ராமதாஸ் திட்டமிட்டு இருக்கிறார்.

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றை ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கிறது. ஆனாலும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் அது குறித்த முன்னேற்பாடுகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் மறைமுக பேச்சு வார்த்தைகள் என தற்போது இருந்து அரசியல் களம் சூடு பிடித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் அரசியல் நிலைப்பாடு என்ன? வருகின்ற நாடாளுமன் தேர்தலில் அந்த கட்சி யாருடன் கூட்டணி அமைக்கும் என்பதுதான் தமிழகத்தின் பிரதான கட்சிகளின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

Anbumani Ramadoss is planning to re-organize the 'Chitrai Pournami Festival' to cheer up the pmk while various political parties of Tamil Nadu are making speculations ahead of the parliamentary elections.