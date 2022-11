2 ஆப்ஷன்.. வேற மாதிரி கணக்கு போடும் பாமக.. பாஜக கூட்டணிக்கு கல்தா? ஈபிஎஸ் பிளானுக்கு கிரீன் சிக்னல்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேர்தல் கூட்டணியைப் பொறுத்தவரை, பாஜக கட்டமைக்க விரும்பும் பெரிய அணியில் சேர்வதை விட, எடப்பாடி பழனிசாமி அணியுடன் தனியாக இணைவதையே விரும்புகிறதாம் பாமக.

2024 தேர்தலையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி கணக்குகளைப் போட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், பாமகவும் தேர்தல் கூட்டணி தொடர்பாக அதிரடி திட்டத்தில் இருக்கிறதாம்.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் முதல் ஆப்ஷன் திமுக என்றும், அடுத்த ஆப்ஷன் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் சொல்கிறார்கள். அதிமுக, குழப்பத்தில் இருந்து வரும் நிலையில், ராமதாஸ், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியுடன் கூட்டணி அமைக்க விரும்புகிறாராம்.

வாக்கு பலம் தங்களுக்கு எவ்வகையில் உதவும் என்பதன் அடிப்படையில் ராமதாஸ், இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவரது திட்டம் நிறைவேறுமா என்பது போகப்போகத் தெரியும்.

English summary

As far as the electoral alliance is concerned, PMK prefers to join the Edappadi Palaniswami team alone rather than joining the larger alliance that the BJP wants to build. It is said that DMK is the first option of PMK founder Ramadoss and Edappadi Palaniswami is the next option.