பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் வடிகாலா? “உடனே தடுங்க” ஏரல் ஏரி நிலை வர வேண்டாம் - ஆவேசமாக அன்புமணி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளை உடனடியாக நிறுத்த ஆணையிட வேண்டும் என தமிழக முதல்வருக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் புதிய வடிகால் அமைக்கும் பணியை நீர்வளத்துறை தொடங்கி உள்ளது, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் கால்வாய் அமைத்தாலோ, ஆழப்படுத்தினாலோ, அதன் தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்கும் திறன் பறி போய்விடும் எனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அன்புமணி.

சோவியத் ஒன்றியத்தில் இருந்த உலகின் மிகப்பெரிய நான்கு ஏரிகளில் ஒன்றான ஏரல் ஏரி, இதே போன்ற சீரழிவுகளால் தான் அதன் நீர்வளத்தை இழந்து பாலைவனமாக மாறி வருகிறது. அதேபோன்ற சூழல் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திற்கும் ஏற்படுவதற்கு தமிழக அரசு இடம் தரக்கூடாது என அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss urged Chief Minister Stalin to immediately stop Drain works in Pallikaranai mangrove. Anbumani has pointed out that if a canal is constructed or deepened in Pallikaranai swamp, its capacity to store water will be lost.