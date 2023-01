இப்படி ஒரு ஆளுநரை தமிழ்நாடு கண்டதில்ல.. நெற்றிபொட்டில் அடித்த ராமதாஸ்! அன்புமணி “சாஃப்டா” சொன்னாரே

Chennai

சென்னை: சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த உரையை ஆளுநர் தவிர்த்திருப்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசையும், சட்டப்பேரவையும் அவமதிக்கும் செயல் என்றும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்த நிலையில், சட்டப்பேரவை மரபுகளையும், அவை நாகரிகத்தையும் மதிக்காத இப்படிப்பட்ட ஆளுனரை தமிழ்நாடு இதுவரை கண்டதில்லை என்று காட்டமாக கருத்து தெரிவித்து இருக்கிறார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.

இன்று காலை 10 மணியளவில் தமிழ்நாடு சட்டசபைக் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில் அதில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாடு, பெரியார், அம்பேத்கர், அண்ணா, காமராஜர், திராவிட மாடல், சமூகநீதி, சுயமரியாதை போன்ற வார்த்தைகள், பத்திகளை வாசிக்காமல் தவிர்த்தார்.

இது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் ஆளுநருக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்,ஆளுநர் உரை அவைக்குறிப்பில் இடம் பெறக்கூடாது என்று தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினார். இதனால் ஆளுநர் ரவி தேசிய கீதம் ஒலிப்பதற்கு முன்பே அவையிலிருந்தே பாதியில் வெளியேறினார்.

