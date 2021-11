சென்னை மக்களே உஷார்.. வீட்டுக்குள் அழையா விருந்தாளியாக வரும் விஷ ஜந்துக்கள்.. பாதுகாப்பா இருங்க!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் சனிக்கிழமை நள்ளிரவு முதல் விடிய, விடிய பேய் மழை கொட்டியது. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு 207 மிமீ மழை சென்னையில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. சென்னையின் நகர், புறநகர் என அனைத்து இடங்களிலும் பாரபட்சமின்றி மழை பெய்தது.

சென்னையில் எங்கு திரும்பினாலும் வெள்ளகாடாக காட்சியளிக்கிறது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மாநில போலீசார், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் மீட்டு வருகின்றனர்.

English summary

In Chennai, poisonous animals enter the house as uninvited guests in the flood waters. The water stagnates like a pool as it continues to rain