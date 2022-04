“திருமணம் தாண்டிய உறவு” கணவன் கண்முன்னே போர்வைக்குள்ளேயேவா? மனைவிக்கு நேர்ந்த கதி.. சிலிர்த்த சென்னை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் காதலித்து திருமணம் செய்த பெண் வேறு ஒருவருடன் செல்போனின் பேசுவதை நிறுத்ததால் ஆத்திரத்தில் மனைவியை அடித்து கொலை செய்த கணவனை போலீசார் கைது செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை கண்ணகி நகர் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டுநனரான புகழ்கோடி (எ) டில்லி சரிதா என்ற இளம் பெண்ணை கடந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இரு வீட்டு பெற்றோர்களின் விருப்பம் இல்லாமல் திருமணம் செய்த நிலையில் இருவரும் அதே பகுதியில் தனியாக வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து வசித்து வந்துள்ளனர்.

English summary

Police are arrested and investigating the husband who beat his wife to death in a rage after a married woman in Chennai don't stopped talking on her cell phone with another man.