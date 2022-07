‘சின்னம்மா’ தானே பொதுச்செயலாளரு.. சீல் வைக்குறேன் பாருங்க! பூட்டோடு அதிமுக அலுவலகம் வந்த லோக்கல் கை!

Chennai

சென்னை : சசிகலா தான் அதிமுகவின் பொது செயலாளர், அதனால் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தை நான் பூட்டி சீல் வைக்கப் போகிறேன் என்று பூட்டு சங்கிலி சகிதமாக வந்த நபரை போலீசார் பிடித்து விசாரித்த போது அவர் மது போதையில் இருந்ததால் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அதிமுக தலைமை அலுவலகம் முன் நேற்று, பன்னீர்செல்வ்ம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் மோதிக்கொண்டனர். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையை காரணம் காட்டி, அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வருவாய் துறையினர் சீல் வைத்தனர்.

மேலும், அலுவலகத்தின் மீது யாருக்கு உரிமை உள்ளது என்பது குறித்து ஜூலை 25ம் தேதி ஆஜராகி விளக்கமளிக்கும்படி இரு தரப்பினருக்கும் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

