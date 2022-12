”மது விருந்து, பைக் ரேஸ்” புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு குவியும் கட்டுப்பாடு..காவல் ஆணையர் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் விளக்கம் அளித்துள்ளார். குறிப்பாக நட்சத்திர விடுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் நள்ளிரவு 1 மணிக்குள் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றும், மெரினாவின் காமராஜர் சாலையில் மாலை 7 மணிக்கு பின் வாகனங்களுக்கு அனுமதியில்லை என்றும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவோர் மற்றும் பைக் ரேஸ்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், ட்ரோன்கள் மூலம் காவல்துறையினர் காண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவோம் என்றும் சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கொரோனா ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், 2023ம் ஆண்டு புத்தாண்டை மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாட நடத்த நட்சத்திர உணவகங்களும், ரிசாா்ட்டுகளும் தயாராகி வருகின்றன.

டிசம்பர் 31 மாலை தொடங்கி ஜனவரி 1 அதிகாலை வரை நடைபெறும் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகளில் எவ்வித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நிகழாமல் இருக்க காவல்துறை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

English summary

Police Commissioner Shankar Jiwal has explained the rules to be followed during the New Year celebrations in Chennai. In particular, restrictions have been imposed that New Year celebrations in star hotels should end by 1 am.