"டோபமைன்".. அடுத்தடுத்த சம்பவம்.. ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி? பின்னணி

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் விளையாடி கடனாளியாகி பலர் தற்கொலை செய்துகொண்டு உயிரிழந்துள்ள சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

அரசு இதனை தடை செய்தாலும் நீதிமன்றம் தரப்பில் இந்த தடை ரத்து செய்யப்பட்டு இந்த விளையாட்டு சட்டப்பூர்வமாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த விளையாட்டிலிருந்து மீள்வது எப்படி என்பது குறித்து காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர்.

English summary

In Tamil Nadu, many people have committed suicide after becoming debtors by playing online gambling. Although the government banned it, the ban was canceled by the court and the game was made legal. However, top police officers have given some advice on how to escape from this game.