அச்சுறுத்தல்? அதிகாரிகளுக்கு நள்ளிரவில் திடீரென பறந்த உத்தரவு! ஓபிஎஸ் வீட்டில் குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்தில் நடந்த மோதல் தொடர்பாக மாறி மாறி காவல் நிலையத்தில் புகார்கள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் இல்லத்துக்கு திடீரென போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒரு வழியாக அதிகார மோதல்கள் முடிவுக்கு வந்திருந்தாலும் மழை விட்டாலும் தூறல் விடவில்லை என்பது போல பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகும் பெரும் பரபரப்பு நிறைவு வருகிறது

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக எடப்பாடி பழனிச்சாமி சென்னை வானகரம் புறப்பட்ட அதே நேரத்தில் தனது வீட்டில் இருந்து புறப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் அதிமுக தலைமை அலுவலகம் நோக்கி தனது தொண்டர்களுடன் படையெடுத்தார்.

அதிமுக பொன்விழா ஆண்டில் அடி.. எட்டாத இரட்டை இலை.. அலுவலத்திற்கு சீல்! புலம்பி தவிக்கும் ர.ர.க்கள்.!

English summary

Police security has been increased suddenly at O Panneerselvam's residence while complaints are being lodged at the police station alternately regarding the clash in the AIADMK office.