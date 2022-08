முக்கியம்.. எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை பதிவு செய்ய பாலிசி.. விரைவில் இறுதி செய்யுமா தமிழக அரசு?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் 100 பேருந்துகளை இயக்க போக்குவரத்து துறை ஒப்பந்தம் கோரியுள்ள நிலையில், தமிழக அரசு இதற்கான விதிமுறைகளை விரைவில் வெளியிடும் என தெரிகிறது.

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் காற்று மாசுபடுவதை குறைக்கவும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் சாலை போக்குவரத்து அமைப்பு, மின்சாரம் மூலம் இயங்கும் 100 பேருந்துகளை இயக்க ஒப்பந்தம் கோரியுள்ளது. சென்னை மாநகர பேருந்து கழகம் சார்பாக இந்த பேருந்துகளை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மின்சாரம் வாங்க தடை விதித்த ஒரே நாளில் 80% தொகை வசூல்! தமிழகத்திற்கு தொடரும் தடை! இப்போது என்ன நிலை

English summary

While the Transport Department has requested a contract to operate 100 electric buses, it seems that the Tamil Nadu government will release the regulations for this soon.