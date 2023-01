பாசம் வைக்க பாஜக..நேசம் வைக்க ஓபிஎஸ்! ரொம்ப சந்தோஷம்.. ஏக குஷியில் ’தாமரை’! பொன்னார் சொல்லிட்டாரே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கான இடைத் தேர்தலில் பாஜக போட்டியிட விரும்பினால் நாங்கள் ஆதரவு அளிப்போம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிரடியாகக் கூறியிருக்கும் நிலையில், பாஜகவுக்கு ஆதரவளிப்பதாகக் கூறிய ஓபிஎஸ்க்கு நன்றி என பாஜக மூத்த தலைவரான பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

அதிமுகவை பொருத்தவரை ஈரோடு கிழக்கு இடைத் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு அறிவித்திருக்கிறது. தற்போதைய சூழ்நிலையில் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இடையான மோதல் வலுப்பெற்று இருக்கும் நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்காக இரு தரப்பும் எதிர்நோக்கி உள்ளது.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் என்பதை எடப்பாடி தரப்பின் எதிர்பார்ப்பாகவும் இருந்த நிலையில், அவரும் வேட்பாளரை அறிவிப்போம் அறிவித்திருக்கிறார். இதனால் தேர்தலை விட அதிமுகவில் பரப்புகளுக்கு பஞ்சமில்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

அரசியல் தனிமரம்..விரக்தியின் வெளிப்பாடு..ஒருபோதும் இணைய வாய்ப்பில்லை..ஜெயக்குமார் பொளேர்

English summary

While O. Panneerselvam has aggressively said that we will support the BJP if it wants to contest the by-elections for the Erode East assembly constituency, senior BJP leader Pon. Radhakrishnan has said that he is thankful to OPS for supporting the BJP.