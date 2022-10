கலைஞர்போல் வருமா? தொழில்நுட்பத்தால் “எஸ்கேப்”ஆன பொன்னியின் செல்வன் -திமுக எம்பி அப்துல்லா விமர்சனம்

Chennai

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கிய பொன்னியின் செல்வம் திரைப்படம் போர் அடிக்கவில்லை என்று தொழில்நுட்பத்தால் அந்த படம் தப்பியதே தவிர திரைக்கதையால் அல்ல என்று திமுக எம்பி எம்.எம்.அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார்.

விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, பார்த்திபன், சத்யராஜ், பிரபு, விக்ரம் பிரபு, திரிஷா, ஐஸ்வர்யா ராய், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ஆகியோர் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பெரும் பொருட்செலவில் உருவான திரைப்படம் பொன்னியின் செல்வன்.

ராஜராஜ சோழனினை வைத்து கல்கி எழுதிய புனைவு கதையான பொன்னியின் செல்வன் தமிழில் வெளியான நாவல்களில் பலராலும் விரும்பப்பட்ட ஒன்றாகும். எம்.ஜி.ஆர். படமாக்க விரும்பி முடியாமல்போன நிலையில் அதை மணிரத்னம் செய்திருக்கிறார்.

English summary

DMK MP M.M.Abdullah said that Ponniyin Selvam movie directed by Mani Ratnam won because of technology and not because of screenplay.