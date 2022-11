வெளிய சொன்னா அவ்ளோதான்! ஆபாச மெசேஜ்..நிர்வாண செல்ஃபி! திருச்சபையில் திருட்டு வேலை பார்த்த பாதிரியார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நிர்வாண செல்பி ஆபாச மெசேஜ் என திருச்சபைக்கு வந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த சம்பவம் தொடர்பாக பாதிரியாரும், அதற்கு உடந்தையாக இருந்ததாக அவரது மனைவியும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளும் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்குவதும் அதிகரித்து வருகிறது.

தெரியாத நபர்களைத் தாண்டி நன்கு பழகிய குடும்பத்தினர், ஆசிரியர்கள், மற்றும் பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

A priest and his wife have been arrested under the POCSO Act for allegedly sexually harassing a girl who came to the church with a nude selfie as an obscene message in Chennai.