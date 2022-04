இருமொழி கொள்கையை ஏற்ற மோடிக்கு நன்றி.. ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டு.. என்ன டிஆர்பி ராஜா இப்படி சொல்றாரே!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ், ஆங்கிலம் மொழியில் வாழ்த்து தெரிவித்து உள்ளார். இதை மேற்கொள் காட்டிய திமுகவின் டிஆர்பி ராஜா, ‛‛இருமொழிக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட பிரதமருக்கு நன்றி. ஆனாலும் நீங்கள் 3 மாதம் தாமதமாக ஏற்று கொண்டு உள்ளீர்கள்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சித்திரை முதல் நாளான இன்று தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. வருகிறது. 'பிலவ' ஆண்டு விடைபெற்று புதிதாக 'சுபகிருது' புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது.

தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி பொதுமக்கள் கோவில்களுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்து தமிழ் புத்தாண்டை கொண்டாடி வருகின்றனர். தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் - பிரதமர் மோடி ட்வீட்

English summary

Prime Minister Narendra Modi has wishes for Tamil New Year with Tamil and English language. DMK's DRP Raja for pointing this and says, ‛‛Thanks to the Prime Minister for adopting the bilingual policy. However, you are accepting 3 months late ”.