பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகையால் இத்தனை நன்மையா? பட்டியல் போடும் பாஜக.! என்னென்ன திட்டங்கள் தெரியுமா?

சென்னை : பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை சென்னை வருகை தந்து பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கும் நிலையில், அது தொடர்பாக தமிழகம் அடையும் நன்மைகளை பட்டியலிட்டு பிரதமரை வரவேற்போம்! தமிழகத்தை வளமாக்குவோம்! என தமிழக பாஜகவினர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழகத்திற்கு 2வது முறையாக வருகை தரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறும் பிரமாண்ட விழாவில் கலந்து கொண்டு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார்.

மேலும் சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் 4 திட்டங்கள், ரெயில்வே துறை திட்டங்கள், நகர்ப்புற வீட்டு வசதித்துறை திட்டங்கள் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை திட்டங்களை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பதுடன், பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்.

ஹெலிகாப்டரில் வந்து ஏர்போர்ஸில் ரிட்டர்ன்.. பக்கா பிளானோடு தமிழ்நாடு வரும் மோடி.. நாளை அது நடக்குமா?

Prime Minister Narendra Modi arrives in Chennai tomorrow to launch various projects, we will welcome the Prime Minister by listing the benefits that Tamil Nadu will achieve in this regard! Let's enrich Tamil Nadu! The Tamil Nadu BJP has been posting on Twitter.