கையில் என்னப்பா காயம்! கட்டோடு வந்த மாணவன்! கனிவுடன் விசாரித்த பிரதமர்! அண்ணா பல்கலையில் நெகிழ்ச்சி!

சென்னை : சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற அண்ணா பல்கலைக் கழக பட்டமளிப்பு விழாவின் போது மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய பிரதமர் மோடி, கையில் காயத்துடன் பட்டம் பெற வந்த இளைஞரிடம் நலம் விசாரித்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

கையில் என்னப்பா காயம்! கனிவுடன் விசாரித்த பிரதமர்!

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று விமான மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பின்னர் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியினை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னையின் நினைவுகள்! மறக்க முடியாத சென்னை பயணம்! பிரதமர் நரேந்திர மோடி நெகிழ்ந்து வெளியிட்ட வீடியோ!

A video of Prime Minister Modi conferring degrees on students during the Anna University graduation ceremony held in Chennai today, inquiring about the well-being of a young man who came to graduate with an injured hand, is going viral on social media.