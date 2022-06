பிரேமலதாவுக்கு போன் போட்ட பிரதமர் மோடி.. விஜயகாந்த் உடல்நிலை பற்றி விசாரிப்பு.. குணமடைய பிரார்த்தனை!

Chennai

சென்னை : தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த்தின் உடல்நிலை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பிரேமலதா விஜயகாந்திடம் தொலைபேசியில் நலம் விசாரித்தார்.

உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த்தின் ரத்த சர்க்கரை அளவு வெகுவாக அதிகரித்த நிலையில், அவரது காலில் மூன்று விரல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், பிரேமலதாவை தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி விஜயகாந்த் விரைந்து நலம் பெற்றுத் திரும்ப வேண்டிக் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.

”கேப்டன் விஜயகாந்த் என் அருமை நண்பர்” - உடல்நலம் பெற வாழ்த்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

Prime Minister Narendra Modi telephoned Premalatha to inquire about the health of DMDK leader Vijayakanth. PM Modi has said that he wished Vijayakanth a speedy recovery and a healthy life.