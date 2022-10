உதயநிதி ரூ.19,000! குஷ்பூ ரூ.18,000! யாருக்கு வரும் இந்த மனசு? ரகசியம் பகிர்ந்த பிரபல தயாரிப்பாளர்!

Chennai

சென்னை: கல்விக்காக யார் உதவி கேட்டுச் சென்றாலும் இல்லை என்று சொல்லாதவர் நடிகை குஷ்பு என பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர் ராஜன் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

ஒரு முறை தனது பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு படித்த 2 ஏழை மாணவர்களுக்கு குஷ்பு வெளியில் சொல்லாமல் தலா ரூ.18,000 கட்டணம் செலுத்தியதாகவும் இதேபோல் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் விளம்பரமில்லாமல் ரூ.19,000 கட்டணம் க கட்டியதாகவும் ராஜன் பேசினார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற புது திரைப்படம் ஒன்றின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் இந்த ரகசியத்தை பகிர்ந்தார் தயாரிப்பாளர் ராஜன்.

