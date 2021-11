மழை வெள்ளம்... பொய்யான தகவல் பரப்பினால் கடும் நடவடிக்கை - டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழை வெள்ளம் குறித்து உண்மைக்குப் புறம்பான இடுகைகளை பதிவிடுவோர் எவராயினும் அவர்கள்மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார். அவர்களது வலைதளக் கணக்குகளை முடக்கவும் தக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் , ' தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்துவருகிறது. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பிலிருந்து பொதுமக்களை பாதுகாத்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு மீண்டும் கொண்டுவர காவல்துறையினர் மற்றும் பிற அரசுத்துறையினர் இரவு, பகல் பாராமல் மீட்புப்பணிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Police Chief DGP Sylendra babu, has said that stern action will be taken against anyone who posts untrue posts about the monsoon floods. He also announced that steps would be taken to disable their website accounts.