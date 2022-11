சென்னையை குறிவைக்கும் மழை..3 நாட்களுக்கு மிக கவனம்.. புயலாக மாறாது..பாலச்சந்திரன் சொன்ன குட் நியூஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் காரணமாக நாளைய தினம் சென்னையில் கனமழையும் 11 மற்றும் 12ஆம் தேதியன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். 13ஆம் தேதி ஓரிரு பகுதிகளில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் இன்று பேசிய பாலச்சந்திரன், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின் மேல் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் சற்றே வலுப்பெற்று தமிழகம், புதுவை கடற்கரையை நோக்கி அடுத்த மூன்று தினங்களில் நகரக்கூடும்.

இதன் காரணமாக இன்று ஒரு சில இடங்களிலும் 10ஆம் தேதி அநேக இடங்களிலும் 11,12,13ஆம் தேதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் தட்டி எடுக்கப்போகும் கனமழை..புயலாக மாறுமா?

English summary

Balachandran, head of the Meteorological Center, said that there is a possibility of heavy rains in Chennai tomorrow and very heavy rains on the 11th and 12th due to the low pressure center formed in the Bay of Bengal. On 13th there is a possibility of very heavy rain in one or two places