"இரவோடு ஓவர்.." சென்னை மக்கள் எதிர்பார்த்த நியூஸ்.. ஒரே குரலில் சொல்லும் வானிலை ஆய்வு நிபுணர்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை ஓயப் போகிறது என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான், சென்னை ரெயின், சென்னை வெதர் போன்ற முன்னணி தனியார் வானிலை ஆய்வு நிபுணர்கள் கணித்திருக்கிறார்கள்.

பல பகுதிகள் ஏற்கனவே வெள்ளத்தில் மிதந்து வரும் நிலையில் இந்த தகவல் சென்னைவாசிகளுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது.

சென்னையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 200 ஆண்டுகளில் நான்கு முறை மட்டும்தான் நவம்பர் மாதத்தில் 1,000 மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு மேல் மழை பதிவாகியிருக்கிறது .

தமிழகத்தில் கன மழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை? லிஸ்ட் பெருசா போகுதே

English summary

Tamil nadu weatherman Pradeep John, Chennai rains and Chennai weather like private bloggers predicts that the worst rain spell is over in Chennai and rain will get reduced day by day in the City.