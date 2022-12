பெயரும் போடல..பேசவும் அழைக்கவில்லை! அமைச்சர், தலைமை செயலரை அவமதித்த ஆளுநர் மாளிகை? மீண்டும் சர்ச்சை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற அம்பேத்கர் சிலை திறப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு தமிழக ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கயல்விழி செல்வராஜ் மற்றும் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு ஆகியோர் பெயரை அழைப்பிதழில் போடாமல் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஆளும் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக திமுக அரசு குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

மேலும் பல்கலைக் கழக நிகழ்வுகளில் வேந்தர் என்ற முறையில் பங்கேற்கும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நிகழ்ச்சிகளில் சனாதானம் குறித்து பேசியது தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ளன.

தமிழக ஆளுநர் ரவி குறித்து விவாதிக்க வேண்டும்! மக்களவையில் நோட்டீஸ் கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.!

English summary

Tamil Nadu AdiDravidar Welfare Minister Kayalvizhi Selvaraj and Chief Secretary irai anbu were invited to the event without putting their names on the invitation to the Ambedkar statue unveiling ceremony at the Governor's House, which has caused controversy.