அரசியலுக்கு வருவேனா மாட்டேனா...மனதில் பல கேள்விகள்... ஆலோசித்து முடிவு - ரஜினி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரசியலுக்கு வரலாமா என்று ரசிகர்களிடம் ஆலோசிக்க உள்ளதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார். என் மனதில் பல கேள்விகள் உள்ளன. எதிர்காலத்தில் நான் அரசியலுக்கு வருவேனா மாட்டேனா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர் அது தொடர்பான ரசிகர்களிடம் ஆலோசனை நடத்தி முடிவு செய்யப்போவதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது அரசியல் கட்சி அறிவிப்பை கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வெளியிடுவேன் என்று கூறியிருந்தார். அதற்கு முன்பாக அண்ணாமலை படத்திற்காக ஹைதராபாத் படப்பிடிப்பிற்கு சென்ற இடத்தில் ரஜினிக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது. மருத்துவமனையில் சிசிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய ரஜினிகாந்த், அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டார்.

தனது உடல்நலத்தை கருத்தில் கொண்டு அரசியல் கட்சி தொடங்கும் முடிவை கைவிட்டுள்ளதாக கூறினார்.

இந்த அறிவிப்பு அவரது ரசிகர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

ஜூலை 12ஆம் தேதி.. மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறார் நடிகர் ரஜினிகாந்த்.. விரைவில் நல்ல செய்தி?

English summary

I have many questions in mind whether I will come to politics or not. Actor Rajinikanth has said that he will decide after consulting the executives.