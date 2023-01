வேணாம்..ஆபத்து.. தமிழ்நாட்டில் குறையும் மின்வாரிய வேலை -குத்தகைக்கு ஆள் எடுப்பதா? ராமதாஸ் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய பணிகளில் குத்தகை முறையில் ஆட்களைப் பெற்று நியமிப்பது மற்றும் நீண்டகாலமாக பயன்படுத்தப்படாமல் கிடக்கும் பணியிடங்களை நீக்குவது ஆகியவை 2 திட்டங்களை மின்சார துறை செயல்படுத்த நினைப்பது ஆபத்தானது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டு உள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் நீண்டகாலமாக நிரப்பப்படாமல் காலியாகக் கிடக்கும் பணியிடங்களை ஒழிப்பதற்கு தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது.

அதற்கான நடவடிக்கைகளின் அடுத்தக்கட்டமாக ஆட்குறைப்பு குறித்து கருத்து தெரிவிக்கும்படி அனைத்துக் கட்சி தொழிற்சங்கங்களிடம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலைப்பாடாகும்.

English summary

Founder of PMK Ramadass has warned that it is dangerous for the electricity department to consider implementing 2 projects in the Tamil Nadu Electricity Board, hiring people on a lease basis and eliminating long-term unused posts.