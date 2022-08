ரேசன் கார்டில் பெயர் மாற்றம் திருத்தம் செய்யணுமா? நாளை சிறப்பு முகாம்..மிஸ் பண்ணாதீங்க

Chennai

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் , திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கான சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்ப்பு முகாம் நாளை சனிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. சென்னையில் உள்ள 19 மண்டல உதவி ஆணையர் அலுவலகங்களில் இந்த முகாம் நடைபெறவுள்ளதை அடுத்து, குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இந்த சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பொது விநியோகத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் குடிமக்கள் சேவைகளை உறுதி செய்யும் பொருட்டு தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மக்கள் குறைதீர் முகாம் ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

ஒவ்வொரு மாதமும் 2வது சனிக்கிழமைகளில் இந்த முகாம் நடத்தப்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது. அதன்படி ஆகஸ்ட்-2022 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நாளை ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதியன்று காலை 10.00 மணிமுதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.

குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு மாற்றம் செய்தல், புதிய குடும்ப அட்டை நகல் கோரும் மனுக்களை பதிவு செய்தல் ஆகிய சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்தகுடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகார சான்று வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள் தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் முகாமில் தெரிவிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இம்முகாமில் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று ஏற்கனவே தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. சென்னையில் உள்ள 19 மண்டல உதவி ஆணையர் அலுவலகங்களில் இந்த முகாம் நடைபெறவுள்ளதை அடுத்து, குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இந்த சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

A special people's grievance redressal camp for family card application and corrections will be held tomorrow, Saturday, across Tamil Nadu. After this camp will be held in 19 Zonal Assistant Commissioner offices in Chennai, family card holders have been requested to avail this service.