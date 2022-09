அப்படி ஒரு பொய்.. கைகழுவிடுவீங்களா..? ‘புள்ளி விவரத்தை பாருங்க’ - திமுக அரசை விமர்சித்த உதயகுமார்!

Chennai

சென்னை : நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என திமுக அளித்த வாக்குறுதி என்ன ஆனது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நீட் தேர்வு முடிவுகள் நேற்று முன் தினம் இரவு வெளியிடப்பட்டன. நடந்து முடிந்த நீட் தேர்வை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 1.34 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். இதில், 67,787 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில், நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என பொய் வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, மாணவர்களை ஏமாற்றிவிட்டதாக திமுக அரசை சாடியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

2020l ஈபிஎஸ் ஆட்சியில் நீட் தேர்வு முடிவுகளில் 15-வது இடம் பிடித்தோம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்திய அளவில் 28வது இடத்திற்கு சென்றுள்ளோம் என புள்ளி விபரத்தைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் உதயகுமார்.

ADMK Former Minister RB Udhayakumar has criticized the Chief Minister Stalin who has made the students question their future by telling the biggest lie that once we come to power, we will cancel the NEET exam.