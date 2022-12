ஆசிரியர் நியமன நடைமுறை.. "உடனடியாக மறு ஆய்வு செய்யுங்கள்" - சென்னை ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

Chennai

lekhaka-Jackson Singh

சென்னை: கல்வி நிறுவனங்களுக்கு நேரில் போய் படித்தவர்களையே ஆசிரியர்களாக நியமிக்கும் வகையில் ஆசிரியர்கள் நியமனம் நடைமுறையை மூன்று மாதங்களில் மறு ஆய்வு செய்யுமாறு பள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர் கல்வித்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அரசு பள்ளியில் இடைநிலை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்த நித்யா என்பவர், ஆங்கில பாடப்பிரிவுக்கான பட்டதாரி ஆசிரியராக தனக்கு பதவி உயர்வு வழங்க உத்தரவிடக்கோரி, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனுவானது, நீதிபதி.எஸ்.எம்.சுப்ரமணியம் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தமிழ் பாடப்பிரிவில் பி.எட். படிப்பை முடித்த பிறகு பிஏ ஆங்கிலம் படித்ததாலும், தொலைதூரக்கல்வி முறையின் கீழ் படித்ததாலும் மனுதாரர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி பெறவில்லை" எனக் கூறினார்.

The Madras High Court has directed the School Education and Higher Education Department to re-examine the teacher appointment process in three months as only those who have attended the educational institutions as teachers.