‘மலை’க்காக போட்ட பிளான்..ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிராக ஆயுதம்.. ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்கா அடிக்கும் எடப்பாடி!

சென்னை : தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவது பாஜகவா அதிமுகவா என எழுந்த பிரச்சனையில், பாஜகவை ஓவர்டேக் செய்வதற்காக, தமிழ்நாடு முழுவதும் பயணித்து அதிமுகவை வலுப்படுத்த இபிஎஸ், ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், ஒற்றைத் தலைமை மோதல் எழுந்ததால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அப்செட்டாகி இருக்கிறார். அவர் தனது ஆதரவாளர்களைச் சந்தித்து ஆலோசித்து வருகிறார்.

ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் வேணாம்.. அதிமுகவில் 2 அணின்னு பார்த்தா.. திடீர்னு வந்த 3வது அணி! யாரு இந்த

இந்நிலையில், போட்ட திட்டத்தை மாற்றாமல், தனது சுற்றுப் பயணத் திட்டத்தை செயல்படுத்தத் தொடங்கியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதில் ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு எதிராகவும் ஒரு அஸ்திரத்தை வைத்திருக்கிறார் என்கிறார்கள் அதிமுக வட்டாரத்தினர்.

English summary

Edappadi palanisamy and O Panneerselvam had planned to travel across Tamil Nadu to strengthen the AIADMK. In this situation, EPS has decided to use this tour plan as a weapon against OPS.