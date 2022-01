ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் அவமானம்... குடியரசு தின அலங்கார ஊர்தி நிராகரிப்புக்கு கனிமொழி கண்டனம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வீரமங்கை வேலுநாச்சியார், கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ.சி., பாரதியார் போன்றோரின் தியாகங்கள் தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் கலந்திருக்கிறது என்று கனிமொழி எம்.பி கூறியுள்ளார். இவர்களை பற்றிய மத்திய அரசின் அறியாமை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தை அவமதிக்கும் விதத்தில் இருப்பதாகவும் கனிமொழி எம்.பி கூறியுள்ளார்.

குடியரசு தின விழாவையொட்டி வரும் 26ஆம் தேதி புது டெல்லியில் பிரமாண்ட அணிவகுப்பு நடைபெறும். அப்போது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்கள் சார்பில் கலை பண்பாட்டு அலங்கார ஊர்திகள் இடம்பெறுவது வழக்கம். இந்த அணிவகுப்பில் தமிழக அரசு சார்பில் பங்கேற்க இருந்த அலங்கார ஊர்தியை மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது.

அதற்கு மத்திய அரசு சொன்ன காரணமோ அதிர்ச்சியின் உச்சம். பிரபலமான சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இடம் பெற்றால்தான் அனுமதிப்போம் என கூறி மத்திய அரசு நிராகரித்துள்ளது.

English summary

Republic Day tableau 2022: (குடியரசு தின அலங்கார ஊர்தி கனிமொழி கண்டனம்)Kanimozhi condemned the action of the Central Government in rejecting the decorative vehicle of Tamil Nadu. The Central Government has rejected the Tamil Nadu decorative vehicle participating in the Republic Day parade in Delhi.