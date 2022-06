புகழ்பெற்ற பள்ளிகள் இடஒதுக்கீடு விதிகளை மதிப்பதில்லை.. அன்புமணி ராமதாஸ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு..!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்கும் புகழ்பெற்ற பள்ளிகள் தான் அரசின் இடஒதுக்கீட்டு விதிகளை மதிப்பதில்லை என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை மாநில அரசின் 69 சதவிகித இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல் தமிழக அரசின் இந்த இடஒதுக்கீடு சதவீதம், மெட்ரிக் பள்ளிகளிலும் செயல்படுத்த வேண்டும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் முக்கிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

English summary

Admission of students in government and government aided schools in Tamil Nadu is conducted on the basis of 69 per cent reservation by the State Government. Similarly, the school education department has ordered that this reservation percentage of the Tamil Nadu government should be implemented in matriculation schools as well. Anbumani Ramadas has made the main allegation in this regard.