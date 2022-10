லண்டன்லாம் வேண்டாம்.. அப்பல்லோவில் இருக்கும் நவீன கருவிகள் அங்கு இல்லை.. பீலே சொன்னதாக சசிகலா தகவல்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அப்பல்லோவில் இருக்கும் நவீன கருவிகள் லண்டன் மருத்துவமனையில் கூட இல்லை என ரிச்சர்டு பீலே கூறியதாக சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் சசிகலா தாக்கல் செய்த பிரமாண வாக்குமூலத்தில் கூறியிருப்பதாவது: அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் ஆலோசனையின்படி அக்காவின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு லண்டனில் உள்ள கய்ஸ் அண்ட் செயனட் தாமஸ் மருத்துவமனையை சேர்ந்த மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேயை அழைத்து அக்காவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டது

English summary

Sasikala says that Richard Beale says that there is no such advanced technic in London which Apollo has!