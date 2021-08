கொரோனா தாக்கியவர்களுக்கு மாரடைப்பு ஆபத்து... தடுப்பூசிதான் ஒரே ஆயுதம் - ஆய்வாளர்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் தாக்கியவர்களுக்கு இரண்டு வாரங்களில் மாரடைப்பு மற்றும் பக்க வாதத்தால் பாதிக்கும் ஆபத்து அதிகம் உள்ளதாக ஆராய்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தி லேன்செட் இதழில் இந்த ஆய்வு குறித்த வெளியாகி உள்ளது. தடுப்பூசி என்பது அபாயத்தை தடுக்கும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் எனவும் ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதலே உலகத்தை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். உலகம் முழுவதும் 20 கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். முதல் அலையில் அமெரிக்கா சிக்கியது. 3 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இரண்டாவது அலையில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது இந்தியாவும் பிரேசிலும்தான்.

இந்தியாவில் கொரோனாவிற்கு மூன்று கோடி பேருக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரேசில் நாட்டில் 2 கோடி பேர் பாதிப்பிற்கு ஆளாகியுள்ளனர். கொரோனாவின் கோரத்தாண்டவத்தால் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றன. கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்க உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு போடப்பட்டாலும் வைரஸ் பரவல் தினசரியும் பல லட்சம் பேரை பாதித்துக்கொண்டுதான் உள்ளது.

English summary

Research has shown that people with the corona virus have a higher risk of heart attack and stroke in two weeks. The study was published in The Lancet. The researchers also say that the vaccine is the biggest weapon to prevent risk.