Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: திருந்தி வாழ்வதாக கூறிய பிறகும் போலீசார் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்வதாக கூறி செல்போன் டவர் மீது ஏறி ரவுடி தற்கொலை முயற்சி செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திருந்திய பிறகும் தொல்லை கொடுக்கும் போலீசார் ... வேறு வழியில்லை...ரவுடி செய்த காரியம்

சென்னை கொடுங்கையூர் சேலை வாயில் பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் என்ற ஓட்டை வடை மணி(29). இவருக்கு திருமணமாகி ஒரு வயதில் ஒரு குழந்தை உள்ளது.

கள்ளக்காதலனுடன் ஓடிய மனைவி.. செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி கணவன் தற்கொலை மிரட்டல்

English summary

The commotion was sparked by Rowdy's attempted suicide by climbing onto a cell phone tower claiming that police continued to harass him even after he claimed to be living in exile