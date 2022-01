முக கவசம் போடாதவர்களிடம் ஒரே நாளில் ரூ.2.18 லட்சம் வசூல் - சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முககவசம் அணியாத 1,022 பேரிடம் இருந்து நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் ரூ.2.18 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககந்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 31 ஆம் தேதி முதல் 3 ஆம் தேதி வரை முக கவசம் அணியாத 2,608 பேரிடம் இருந்து ரூ.5.48 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா முதல் அலை, இரண்டாம் அலை காலகட்டத்தில் கொரோனா விதிமுறைகளை மீறுவோருக்கு கடுமையான அபராதங்கள் விதிக்கப்பட்டு வந்தன. தற்போது அபராதங்களில் தளர்வுகள் காட்டப்பட்டு வந்த நிலையில், மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக கடைபிடிக்க அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாநகராட்சி ஆணையர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

ஓமிக்ரான் பரவலை தடுக்கும் ஒரே ஆயுதம் முக கவசம் மட்டுமே என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். முக கவசம் அணியாமல் மக்கள் பொது இடங்களுக்கு வர வேண்டாம் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். தினசரி பாதிப்பு ஆயிரக்கணக்கில் அதிகரித்தாலும் மக்கள் பொது இடங்களில் அலட்சியமாகவே சுற்றித் திரிகின்றனர்.

பரபரப்பில் சென்னை.. திடீர் திடீரென கடைகளில் ஆய்வு.. மாஸ்க் அணியாதவர்களை பிடிக்க.. போலீஸ் படை தீவிரம்

English summary

Chennai Corporation Commissioner Kagandeep Singh Bedi said that a fine of Rs 2.18 lakh was levied on 1,022 non-masked persons in a single day yesterday. A fine of Rs 5.48 lakh has been levied on 2,608 persons who did not wear face shields from the 31st to the 3rd of this month.