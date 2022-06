சமாதி நிலை என்பது கோமா நிலை அல்ல..ஆன்மீக நச்சு நீக்கமே! சொல்கிறார் நித்யானந்தா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சமாதி நிலை என்பது கோமா நிலை அல்ல என்பதை நிரூபிக்க என் மூளையின் அதிர்வலைகள் மற்றும் இருதய செயல்பாடு ஆகியவை தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவிற்கான மருத்துவ உபகரண அமைப்புகளுடன் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன என்று நித்யானந்தா தனது சீடர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

பெங்களூரு அருகே பிடதியில் ஆசிரமம் அமைத்து அமோகமாக வாழ்ந்து வந்தார் நித்யானந்தா. பெண் சீடர்களை மடத்திலேயே கட்டாயப்படுத்தி அடைத்து வைத்தல், பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு ஆளானார். காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வந்த நித்யானந்தா கைலாசா எனும் தனித் தீவு நாட்டை வாங்கி அங்கே குடியேறிவிட்டதாக இணையதளத்தில் தோன்றி அறிவித்தார்.

அவரது பக்தர்களுக்கு அடிக்கடி இணையதளத்தில் தோன்றி உரையாற்றியும் வந்தார். இந்த நிலையில் நித்யானந்தாவுக்கு திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவரால் உணவுகூட உண்ண முடியவில்லை என்றும் அண்மையில் தகவல்கள் வெளியாகின. அத்துடன் அவர் உயிரிழந்து விட்டதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக தகவல் பரவியது. இந்த தகவலை மறுத்த நித்யானந்தா, தனது உடல்நலம் குறித்து வதந்திகள் பரப்பப்படுவதாக தெரிவித்திருந்தார்.

எனக்கு என்னாச்சு.. நான் எங்கிருக்கிறேன்.. எல்லாத்தையும் வெளியிடுவேன்.. டேட் குறித்த நித்யானந்தா!

English summary

Nithyananda Facebook post: (நித்யானந்தா ஃபேஸ்புக் பதிவு) Nithyananda told his disciples that the vibrations of my brain and heart function are constantly being recorded and monitored with medical equipment systems for the intensive care unit to prove that the samadhi state is not a coma state.